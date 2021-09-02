В Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить: как работает схема

Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Новый вид воровства на Маршала Тимошенко, 4 – срывают зеркала машин и оставляют номер, по которому можно выкупить их обратно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого за вознаграждение похищали только номера из автомобилей.

Новый вид воров в столице (фото: t.me/kievmap)

Как пишет Obozrevatel в полиции пояснили, что от такого вида преступлений больше всего страдают автомобили элитных марок, запчасти к которым очень дорогие.

Кроме того, сотрудник добавил, что чаще всего срывают зеркала на автомобилях Range Rover и Porsche. Также ворам помогает тот факт, что зеркала на этих машинах крепятся так, что их очень легко снять.

В комментариях пользователи пишут, что данный вид кражи уже давно распространен.