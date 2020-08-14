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В Украине зарегистрировано нашествие ядовитых змей: жители западных областей в опасности (видео)

Пятница 14 августа 2020 15:06
В Украине зарегистрировано нашествие ядовитых змей: жители западных областей в опасности (видео)
В Украине активизировались ядовитые змеи (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В западных областях от укусов гадюк с начала августа пострадали четыре человека

Змеи в Украине, в том числе и ядовитые – явление стандартное, особенно весной и в конце лета. Однако из-за погодных условий в 2020 году, специалисты фиксируют рекордное нашествие ядовитых змей в западных областях страны. С начала августа жертвами гадюк стали уже четыре человека.

Змеи начинают активизироваться в первую очередь из-за жаркой погоды и как отмечают специалисты, есть тенденция к росту случаев укусов змей.

"В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году у нас уже 16. Если в июле было 8, то за 10 дней августа мы имеем уже 4 случая. Есть тенденция к росту. Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, – условия для увеличения количества укусов", - рассказала глава отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Лидия Синюта в комментарии для "Общественного Карпаты".

Специалисты отмечают, что змеи сами по себе не опасны и они никогда не нападают первыми. Основная причина нападения змей – это страх или в ответ на агрессию. Для тех, кто собирается в горы или лес, эксперты дали совет: надевать одежду и обувь, которая плотно закрывает кожу.

Если змея все-таки укусила, то нужно немедленно обратиться к врачу и получить противоядие. Заниматься самолечением очень опасно. Только специальный препарат может облегчить симптомы и помочь выздороветь, а также избавит от серьезных последствий.

В Украине активизировались ядовитые змеи

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине змеи настолько активны, что стали выползать в города.

А также рассказывали о том, что в Днепре возле жилого дома словили огромную змею.

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