В Украине заработают новые центры выдачи COVID-сертификатов: Ляшко сделал заявление

Чиновник отметил, что украинцы, которые были привиты от COVID-19 за границей, могут получить такое свидетельство у своего семейного врача, их данные будут внесены в общую систему.

"Но, чтобы минимизировать возможность подработать справки тем, кто вакцинировался за границей и хочет получить у семейного врача сертификат, мы хотим открыть на каждую область по 2-3 центра, в которых можно будет перевести международный сертификат на внутренний", - рассказал Ляшко.

Во всех таких "ковидных" центрах будет доступ к документам из каждой страны, которые они выдают.

"Там будут обученные люди, потому что каждый семейный врач не может посмотреть, что там в Румынии, Великобритании, а у этих будет. Они будут специально обучены для этого, у них будут ключи и доступ", - объяснил глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что в случае выявления незаконных схем с сертификатами в центрах, можно будет оперативно их перекрывать.

"Если будет какая-то схема, мы понимаем, что таких центров 50-60 на всю страну, и можно будет достаточно быстро перекрыть канал нелегальной деятельности", - сказал он.