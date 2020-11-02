В Украине заработала "горячая линия" по COVID-19: как позвонить и что узнать

В Украине заработал call-центр, в который можно позвонить и задать определенные вопросы по коронавирусу. Про новую горячую линию сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своем ежедневном брифинге.

Министр рассказал, что по указанному телефону операторы расскажут человеку, где можно сдать тест на коронавирус и, как получить направление на тестирование.

Некоторые запросы автоматически будут передаваться в регионы и потом с автором запроса свяжутся по телефону и расскажут, как действовать.

Номер телефона: 0800602019. Все звонки абсолютно бесплатные. Линия работает круглосуточно.

По словам главы ведомства, в Украине в настоящее время уже 17 тыс. больничных коек оснащены кислородом, тогда как к середине ноября показатель должен дойти до 40 тыс. (80% коечного фонда).

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

Как мы ранее сообщали, медик сообщил, что необходимо сделать первым делом при высокой температуре.