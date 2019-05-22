В Украине запретили популярный препарат от болей в животе

В Украине под запрет попал популярный препарат "Эспумизан", который применялся в медицинской практике для уменьшения метеоризма в кишечнике. Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В распоряжении речь идет о препарате "Эспумизан L", капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой, по одному флакону в коробке серии 82039. Производителем данного препарата является немецкая компания "Берлин-Хеми АГ".

Выяснилось, что в образцах указанной серии лекарственного средства были обнаружены белые включения. При этом компания-производитель позиционирует лекарственное средство как однородную массу.

Все упаковки указанной серии надлежит изъять из продажи и утилизировать согласно Правилам утилизации и уничтожения лекарственных средств, утвержденных указом Министерства охраны здоровья Украины.

Лекарственный препарат "Эспумизан L"

Эспумизан – это лекарственный препарата, который применяют для лечения проблем пищеварительного тракта, которые связаны с повышенным накоплением газов, при метеоризме. Также этот препарат назначают как вспомогательное средство для диагностических исследований органов брюшной полости. В каплях "Эспумизан" назначают даже грудным детям, у которых есть колики.

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