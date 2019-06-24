В Украине запретили популярный препарат от аллергии

В Украине под запрет попал препарат от аллергии (Коллаж РБК-Украина)

Препарат использовали для лечения аллергических реакций

В Украине под запрет попал популярный антигистаминный препарат, который облегчает симптомы и снимает насморк, заложенность носа и зуд. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Под запрет попал препарат Акатар (Acatar acti-tabs) и все серии этого антигистаминного препарата. Полное название препарата - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Производитель - US Pharmacia Sp. Z o.ах, Вроцлав, Польша. Цена Акатара в Украине – от 300 гривен за 12 таблеток.

В Украине запретили препарат от аллергии (Acatar acti-tabs)

Причина запрета – серия U 1706302 оказалась незарегистрированной на территории Украины.

Это лекарственное средство активно применялось в медицинской практике для лечения аллергических реакций. Acatar acti-tabs облегчал состояние при аллергическом рините, снимал отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух, прекращал вытекание секрета из носа, снимал заложенность носа и чихание. Также его применяли для уменьшения ринита при простудных заболеваниях.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярный препарат от болей в животе, который применялся в медицинской практике даже для младенцев.

А также рассказывали о том, что в Украине запретили популярное обезболивающее лекарство.