ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине запретили популярный препарат от аллергии

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 16:09
В Украине запретили популярный препарат от аллергии
В Украине под запрет попал препарат от аллергии (Коллаж РБК-Украина)

Препарат использовали для лечения аллергических реакций

В Украине под запрет попал популярный антигистаминный препарат, который облегчает симптомы и снимает насморк, заложенность носа и зуд. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Под запрет попал препарат Акатар (Acatar acti-tabs) и все серии этого антигистаминного препарата. Полное название препарата - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Производитель - US Pharmacia Sp. Z o.ах, Вроцлав, Польша. Цена Акатара в Украине – от 300 гривен за 12 таблеток.

В Украине запретили популярный препарат от аллергии

В Украине запретили препарат от аллергии (Acatar acti-tabs)

Причина запрета – серия U 1706302 оказалась незарегистрированной на территории Украины. 

Это лекарственное средство активно применялось в медицинской практике для лечения аллергических реакций. Acatar acti-tabs облегчал состояние при аллергическом рините, снимал отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух, прекращал вытекание секрета из носа, снимал заложенность носа и чихание. Также его применяли для уменьшения ринита при простудных заболеваниях.

В Украине запретили популярный препарат от аллергии

Скриншот документа 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярный препарат от болей в животе, который применялся в медицинской практике даже для младенцев.

А также рассказывали о том, что в Украине запретили популярное обезболивающее лекарство.

Будьте бдительны! Комаровский раскрыл признаки шарлатанского лекарства В Украине запретили популярное лекарство
Новости Украины лекарствамедпрепаратызапрет
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь