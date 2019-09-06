В Украине запретили популярный обезболивающий препарат

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение о запрете популярного обезболивающего препарата "Нимесил". Под запрет попали все серии этого лекарства. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Препарат "Нимесил" – нестероидное противоспалительное и обезболивающее лекарство из разряда сульфаномидов. В медицинской практике применяется как эффективное обезболивающее, противоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклоооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов. "Нимесил" отлично справлялся с различной болью – зубной, суставов и головной.

Препарат "Нимесил"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками указала, что речь идет о препарате "Нимесил" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия.

Вся эта серия макирована на польском языке и официально на территорию Украины этот препарат не ввозился. Поэтому было принято решение запретить все серии лекарства с этой дозировкой. Аптечным учреждениям следует в указанный законом срок изъять препарат из реализации и утилизировать.

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