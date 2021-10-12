В Украине запретили популярный антибиотик: применяли при инфекциях

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила хранение, реализацию и применение популярного антибиотика "Супракс Солютаб".
Об этом говорится в документе, который размещен на сайте Госслужбы.
В распоряжении указывается, что препарат "Супракс Солютаб", производства Нидерланды, запрещен для хранения, реализации и применения в Украине. Речь идет о капсулах по 400 мг таких серий:
Причина указывается коммерческая. Все упаковки с соответствующими сериями необходимо немедленно изъять из оборота и отправить на утилизацию.
Обычно его назначают при инфекциях верхних дыхательных путей, инфекциях ЛОР-органов, при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей. Препарат был разрешен для использования от 12 лет.
Цены в аптеках Украины за упаковку препарата стартуют от 780 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине расширили программу и "Доступні ліки" и публиковали список лекарств, которые можно получить.
А также мы рассказывали о том, что врач дала объяснение, какие таблетки можно делить пополам и какие разделить категорически нельзя.