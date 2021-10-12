В Украине запретили популярный антибиотик: применяли при инфекциях

В распоряжении указывается, что препарат "Супракс Солютаб", производства Нидерланды, запрещен для хранения, реализации и применения в Украине. Речь идет о капсулах по 400 мг таких серий:

9001С

9002С

9003С

9004С

9005С

9006С

0001С

0002С

0001В

9001В

9002В

9003В

9004В

9005В

9006В

9007В

Причина указывается коммерческая. Все упаковки с соответствующими сериями необходимо немедленно изъять из оборота и отправить на утилизацию.

Супракс Солютаб – антибиотик с основным компонентом цефиксим. Это полусинтетический антибиотик из группы цефалоспоринов III поколения. Имеет бактерицидное действие и активен при грампозитивных бактериях.

Обычно его назначают при инфекциях верхних дыхательных путей, инфекциях ЛОР-органов, при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей. Препарат был разрешен для использования от 12 лет.

Цены в аптеках Украины за упаковку препарата стартуют от 780 гривен.