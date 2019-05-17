В Украине запретили популярное обезболивающее лекарство

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками опубликовала документ, в котором указано, что популярный противовоспалительный и обезболивающий препарат "Нимесил" запрещено для реализации на территории Украины.

Речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 м/г2 в однодозовых пакетах серий 84857 и 83413. Как говорится в документе, запрет установлен из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, а маркировках на них на польском языке. Соответственно, препарат был произведен для реализации на территории Польши, а не Украины.

Скриншот документа

Фармацевтические точки продажи обязаны изъять и уничтожить данный препарат в соответствии с правилами утилизации и уничтожения лекарственных средств, которые утверждены указом министерства охраны здоровья.

Препарат "Нимесил" в пакетиках

"Нимесил" – это нестероидный противовоспалительный из разряда сульфанамидов. В медицинской практике "Нимесил" применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство широкого спектра действия. Ключевое вещество – нимесулид – прекрасно справлялось с болевыми синдромами в результате травм, с различными болезнями костно-мышечной ткани, с болевыми синдромами в результате хирургического вмешательства, с зубными болями и головными болями.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярный препарат для лечения некоторых видов онкологии.

А также рассказывали о том, что популярный антисептик запретили в Украине из-за фальсификации.