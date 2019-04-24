В Украине запретили популярное лекарство

Запретили популярное лекарство (Коллаж РБК-Украина)

Под запрет попал препарат, который назначали при раке

В Украине под запрет попало популярное лекарство от рака. На сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками появилось сообщение о том, что установлен запрет на реализацию и использование серии лекарственного препарата "Китруда".

Этот препарат использовался для пациентов, у которых была диагностирована неоперабельная меланома или меланома с метастазами, рак легких, плоскоклеточный рак головы и шеи, классическая лимфома Ходжкина, уротелиальная карцинома, рак желудка и другие онкологические процессы.

В Украине запретили лекарство от рака (pixabay.com)

Стоимость этого препарата в аптеках Украины - более ста тысяч гривен за один флакон. Страна производитель "Китруды" – Ирландия.

К реализации и использовании запрещен раствор для инфузий "Китруда" 25 мг/мл, по 4 мл во флаконе № 1, серии 8302605В11.

Выяснилось, что этот препарат был произведен для рынка Италии, а на территорию Украины его завезли с нарушением требований законодательства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярный антисептик из-за фальсификаций.

Также мы рассказывали о том, что в РФ опубликовали подробный перечень товаров, которые запретили ввозить из Украины.

В список, кроме труб, бумаги и картона попали также предметы женской одежды, такие как платья, юбки, брюки, комбинезоны, майки, свитера, колготки, носки и предметы нижнего белья.