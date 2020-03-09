В Украине заподозрили еще один случай коронавируса: что известно

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Житомире госпитализировали украинку с подозрением на коронавирус

Коронавирус COVID-2019 заподозрили у еще одной жительницы Украины. 8 марта в Житомирскую городскую больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус, которая недавно вернулась из Италии.

Как сообщили в Житомирской государственной администрации, жительница Овруча обратилась к врачам сама. После возвращения из Италии у нее поднялась температура, и появились симптомы гриппа.

"Она сама позвонила к врачам, они отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", - рассказали в городской администрации.

На данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное, повышенной температуры уже нет. Диагноз жительницы Овруча пока не подтвержден, его должны подтвердить или опровергнуть в ближайшее время. Также нет информации о том, с кем она контактировала в последние дни.

Тем временем, у жителя Черновцов диагностировали повторное заражение коронавирусом. Как сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, у 39-летнего пациента диагностировали повышение температуры и повторный тест на коронавирус дал положительный результат.

10 марта будет проведен консилиум, на котором медики примут план дальнейшего лечения, а 11 марта жителя Черновцов осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.