ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине заподозрили еще один случай коронавируса: что известно

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 17:43
В Украине заподозрили еще один случай коронавируса: что известно
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Житомире госпитализировали украинку с подозрением на коронавирус

Коронавирус COVID-2019 заподозрили у еще одной жительницы Украины. 8 марта в Житомирскую городскую больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус, которая недавно вернулась из Италии.

Как сообщили в Житомирской государственной администрации, жительница Овруча обратилась к врачам сама. После возвращения из Италии у нее поднялась температура, и появились симптомы гриппа.

"Она сама позвонила к врачам, они отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", - рассказали в городской администрации.

На данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное, повышенной температуры уже нет. Диагноз жительницы Овруча пока не подтвержден, его должны подтвердить или опровергнуть в ближайшее время. Также нет информации о том, с кем она контактировала в последние дни.

Тем временем, у жителя Черновцов диагностировали повторное заражение коронавирусом. Как сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, у 39-летнего пациента диагностировали повышение температуры и повторный тест на коронавирус дал положительный результат.

10 марта будет проведен консилиум, на котором медики примут план дальнейшего лечения, а 11 марта жителя Черновцов осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Разумков поехал в зараженную коронавирусом страну: не послушал рекомендации МИД Врачи рассказали, кому не страшен коронавирус
Новости Украины КоронавирусЭпидемия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь