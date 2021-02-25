Как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку

В Украине записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса можно с 1 марта. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія", позвонив в контакт-центр Минздрава, или через семейного врача.
Какая процедура предусмотрена и когда можно будет получить прививку - в материале Styler
Вакцинация от COVID-10 стартовала в Украине 24 февраля, и в первую очередь, согласно Национальному плану, прививают медицинских работников и персонал больниц, в которых оказывают стационарную помощь больным COVID-19; а также пожилых граждан из групп риска.
Как объяснили в министерстве здравоохранения, желающие получить укол с антителами, которые не попадают в вышеуказанную приоритетную категорию, могут с начала весны регистрироваться онлайн на прививки.
Заместитель главы Минздрава по вопросам цифровизации Ярослав Кучер объяснил в эфире одного из телеканалов, что опция доступна для лиц не из приоритетных групп, в возрасте 18-59 лет.
Сведения о том, что человеку сделали прививку от COVID-19, будут сохраняться в реестре вакцинации. Также вакцинированному выдадут соответствующий сертификат (документ, среди прочего, пригодится при въезде за границу).
По словам Кучера, Минздрав сможет информировать определенные группы населения по мере поступления прививки в зависимости от региона о возможности записаться на конкретное время и место для вакцинации. Таким образом, в зависимости от того, к какой группе вы относитесь, будет понятна и скорость, когда вас пригласят на прививку.
Важно отметить, что Всеукраинская очередь будет формироваться из тех желающих, вакцинация которых должна начаться на 5-м этапе иммунизации, то есть уже осенью.
Как заверил глава Минздрава Максим Степанов, практически все украинцы смогут привиться до конца 2021 года.
Делать прививки от коронавируса в государственных клиниках будут бесплатно. Какая стоимость вакцины будет в частных клиниках - неизвестно.
Отметим также, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной.
По словам министра здравоохранения Степанова, Украина получила препарат из Индии от "признанного в мире производителя" - британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield), и эта вакцина соответствует стандартам безопасности и качества и широко используется в странах Европы и мира.
"Ученые пришли к выводу, что вакцины действенные и безопасные. Препарат уже получил разрешение на применение в экстренных условиях", - заявил чиновник.
Обратим внимание, что глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, которая была посредником при закупке вакцин для Украины, подчеркнула на брифинге, что индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca, и объяснила, в чем разница с британским препаратом.
Кроме того, в Минздрав договорились о дополнительных партии американской вакцины NovaVax и предварительно законтрактовали вакцины других производителей (индийский "Коваксин" от компании Bharat Biotech).
Также Украина ожидает такие поставки вакцин:
Добавим, что Министерство решило создать отдельный информационный портал о вакцинации, где каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах.
Первая партия доз - 500 тысяч - прибыла в Украину 23 февраля. Сегодня препарат развезут по всем областям.
В Кабинете министров также обнародовали календарный план вакцинации, который состоит из 5 этапов девяти групп населения.
Календарный план по бесплатной вакцинации от COVID-19 на 2021 год (фото: kmu.gov.ua)
Напомним, ранее украинские медики высказались об особенностях вакцины и подчеркнули, что AstraZeneca за ее эффективность не отвечает.