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В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

STYLERКоронавирус    28.04.2020 - 17:22
В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

За последние сутки в Украине от коронавируса скончалось рекордное количество людей

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9410 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 992 человека. От осложнений, которые вызвал COVID-19, скончались 239 пациентов. Всего в мире по состоянию на 28 апреля было инфицировано более 3 миллиона человек. Скончались уже более 212 тысяч пациентов. Больше всего смертей было зафиксировано в Италии – 26 977 человек, Испании – 23 822 человека и во Франции – 23 293 человека.

За последние сутки была зафиксирована самая большая смертность с начала пандемии в Украине – 19 человек. Стоит отметить, что за последнюю неделю количество погибших от COVID-19 в Украине колебалось от 6 до 13 человек в сутки.

С начала марта больше всего украинцев погибло в Ивано-Франковской области – 49 человек. В Черновицкой области, где зарегистрировано больше всего инфицированных, погибло 33 человека. В Киеве от COVID-19 умерли 23 пациента, в Киевской области -13 человек.

Во Львове и Львовской области – 13 человек, на Закарпатье – 7 человек, в Ровенской области – 11 пациентов, на Волыни – 6 человек. В Тернопольской области – 12 пациентов, в Хмельницкой – 5 пациентов.

В Житомирской области – 8 человек, в Винницкой и Одесской областях – по 3 пациента. В Черниговской области – 4 человека, в Сумской – 4 человека, в Черкасской – 8 пациентов, в Кировоградской – 17 человек, в Николаевской области – 2 человека, в Херсоне – 1 пациент.

В Полтавской области COVID-19 забрал жизни 3 человек, в Харьковской – 4 человек, в Днепропетровской – 2 человек, в Запорожской области скончались 5 пациентов. В Донецкой области погиб 1 человек, в Луганской – 3 человека.

По данным медиков, чаще всего украинцы с COVID-19 погибают от сопутствующих заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и гипертония, а также болезни органов дыхания.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в Украине.

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