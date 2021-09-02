В Украине задерживаются поезда в разных регионах: сбой графика от 40 минут до 5 часов

В Украине в разных регионах задерживается ряд поездов из-за погодных условий и технических перебоев. При этом задержка составов составляет от 40 минут до 5 часов.

Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале .

В компании извинились за задержку и попросили следить за обновлением информации.

Напомним, в Укрзализныце рассказали, кто может получить 50% скидку на билеты, и в каких случаях можно воспользоваться этой услугой.

Мы также писали о том, что Укрзализныця попала в новый скандал. Мужчина заплатил дополнительно 150 гривен, чтобы ехать в вагоне с кондиционером, но в итоге он не работал.

Инцидент произошел 20 августа в поезде сообщением Черновцы-Чернигов. Проводник заявил, что кондиционер не может работать на маленькой скорости состава.

В Укрзализныце отреагировали на жалобу пассажира и прокомментировали ситуацию под его постом в Facebook.