В Украине задерживаются поезда в разных регионах: сбой графика от 40 минут до 5 часов
В Украине в разных регионах задерживается ряд поездов из-за погодных условий и технических перебоев. При этом задержка составов составляет от 40 минут до 5 часов.
Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале.
Задерживаются следующие поезда
- №274 Одесса-Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев-Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский-Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев-Трускавец (2 часа);
- №791 Кременчуг–Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса-Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса-Ужгород (1 час);
- №38 Запорожье-Киев (1 час);
- №26 Одесса-Рахов (40 минут);
- №11 Львов-Одесса (40 минут).
В компании извинились за задержку и попросили следить за обновлением информации.
Напомним, в Укрзализныце рассказали, кто может получить 50% скидку на билеты, и в каких случаях можно воспользоваться этой услугой.
Мы также писали о том, что Укрзализныця попала в новый скандал. Мужчина заплатил дополнительно 150 гривен, чтобы ехать в вагоне с кондиционером, но в итоге он не работал.
Инцидент произошел 20 августа в поезде сообщением Черновцы-Чернигов. Проводник заявил, что кондиционер не может работать на маленькой скорости состава.
В Укрзализныце отреагировали на жалобу пассажира и прокомментировали ситуацию под его постом в Facebook.