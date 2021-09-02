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В Украине задерживаются поезда в разных регионах: сбой графика от 40 минут до 5 часов

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Четверг 02 сентября 2021 10:12
В Украине задерживаются поезда в разных регионах: сбой графика от 40 минут до 5 часов Фото: в Украине задерживается ряд поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине в разных регионах задерживается ряд поездов из-за погодных условий и технических перебоев. При этом задержка составов составляет от 40 минут до 5 часов.

Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале.

Задерживаются следующие поезда

  • №274 Одесса-Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • №82 Киев-Ужгород (3 часа 40 минут);
  • №136 Белгород-Днестровский-Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев-Трускавец (2 часа);
  • №791 Кременчуг–Киев (1 час 40 минут);
  • №12 Одесса-Львов (1 час 10 минут);
  • №108 Одесса-Ужгород (1 час);
  • №38 Запорожье-Киев (1 час);
  • №26 Одесса-Рахов (40 минут);
  • №11 Львов-Одесса (40 минут).

В компании извинились за задержку и попросили следить за обновлением информации.

Напомним, в Укрзализныце рассказали, кто может получить 50% скидку на билеты, и в каких случаях можно воспользоваться этой услугой.

Мы также писали о том, что Укрзализныця попала в новый скандал. Мужчина заплатил дополнительно 150 гривен, чтобы ехать в вагоне с кондиционером, но в итоге он не работал.

Инцидент произошел 20 августа в поезде сообщением Черновцы-Чернигов. Проводник заявил, что кондиционер не может работать на маленькой скорости состава.

В Укрзализныце отреагировали на жалобу пассажира и прокомментировали ситуацию под его постом в Facebook.

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Укрзализныця
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