В Украине заболеваемость коронавирусом как в Европе: врач раскритиковала статистику

В Украине статистика заболеваемости коронавирусом существенно отличается от того, что происходит в большинстве европейских стран, несмотря на то, что границы нашей страны более открыты, чем во многих других государствах. Врач считает, что вирус циркулирует в Украине с не меньшей интенсивностью и завозится из Европы, в том числе. Почему в Украине отличается статистика – рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

В эфире Апостроф TV медик рассказала, что не видит причин для фальсификации данных по заболеваемости COVID-19 в Украине.

"Просто надо объяснять людям, что означают те цифры, которые мы слышим от Минздрава, от СНБО. Мне трудно сказать, что происходит в СНБО, но статистика все равно идет из регионов, и она собирается в Киеве. Есть такой Центр общественного здоровья. Там анализируют, суммируются результаты. Затем эта информация идет в Кабмин, в Министерство здравоохранения и другие учреждения. Я не вижу необходимости фальсифицировать статистику, но гарантировать, что это не так, я тоже не могу", - подмечает специалист.

Врач также прокомментировала динамику заболеваемости в сравнении с европейскими странами. По ее мнению, наша ситуация похожа на европейскую.

"Мы живем в условиях пандемии, не может в Украине быть какая-то другая ситуация, чем в остальных странах мира. Мы граничим с определенными странами. Наши люди пересекают границы и могут ездить в любые страны. Конечно, если они возвращаются, то могут потенциально привезти вирус. Он пересекает границу без каких-либо ограничений, поэтому наша ситуация должна быть похожей на то, что происходит в других странах", - заявила Мухарская.

Специалист считает, что снижение количества подтвержденных случаев связано непосредственно с ужесточением карантина в период с 8 по 24 января.

"Но надо понимать, что сейчас, когда все вышли из локдауна, то люди начали контактировать, активно общаться. Это можно увидеть даже по загруженности дорог автотранспортом. Это свидетельствует о том, что заболеваемость будет расти", - подытожила инфекционист.

Напомним, что ранее врач рассказала, когда в Украине ожидается новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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