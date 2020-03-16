В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом: откуда он

Коронавирус в Украине зафиксировали у пяти человек, но один мужчина полностью от него выздоровел. В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

"Сегодня мы так же получили отрицательный результат, первый от нашего пациента номер 1. Мы можем говорить, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - рассказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Напомним, что 49-летний мужчина узнал о том, что у него коронавирус в свой день рождения - 3 марта. До этого он был в Италии и возвращался домой в Украину через Румынию. Симптомы у мужчины появились через неделю после начала путешествия, он действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам. Его жена была в близком контакте с ним, но так и не заболела. Женщина испытала на себе "прелести" протестов соседей, которые требовали, чтобы она самоизолировалась. После чего супруга украинца приняла решение об обсервации.

Как мы ранее писали, у двоих женщин в Черновицкой области подтвердили коронавирус. Их состояние удовлетворительное. Известно, что одна вернулась из Италии, вторая - контактное лицо.

На данный момент лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала уже 94 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию.