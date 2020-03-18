В Украине выросло количество жертв коронавируса: когда будет пик эпидемии

Коронавирус в Украине по состоянию на 18 марта был подтвержден уже у 14 граждан. При этом от COVID-19 скончалось уже два человека. Карантин поможет Украине выиграть время и подготовиться к эпидемии, считают врачи-инфекционисты. Когда ожидается пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине – читайте ниже.

"Мы не знаем, насколько вирус распространился в Украине", – говорит Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского.

На самом деле, на распространение коронавируса влияет количество тестов, которые проводятся врачами. Лаборатория Центра общественного здоровья с начала года провела только 500 тестов на коронавирус. Для сравнения, в Италии делают более 1000 тестов в день. Врачи получили определенные указания, согласно которым они могут проводить тестирование.

"Показательный пример – Южная Корея. Там делают огромное число тестов в день. Их статистика показывает смертность от коронавируса 0,6% – это самый низкий показатель. В Европе летальность достигает 5-6%, потому что проверяют только тяжелые формы, людей с легкими симптомами не проверяют. Всех проверить – физически сложно, к тому же Европа потеряла много времени, пока случаи были единичными. Какое общее число инфицированных и заболевших – никто не знает. Европейцам трудно, потому что там одновременно заболело большое количество людей", – рассказывает Татьяна Озерова, врач-инфекционист, передает "Сегодня".

Если вирус начнет распространяться более активно, то основания для проведения теста могут поменять, замечает Виктория Задорожная. Тогда будут проверять только на основе симптомов.

Когда будет пик эпидемии в Украине?

Коронавирус в Украине благодаря введению карантина не сможет распространиться так широко, как в Италии. При этом карантин дает больше времени украинским больницам подготовиться материально и технически, пока заболевших единицы.

"Вирус передается от человека к человеку, поэтому карантинные меры, которые ограничивают контакты людей между собой, и соблюдение правил гигиены в нынешнее время – единственное решение", – отмечает Виктория Задорожная.

О том, когда будет пик эпидемии в Украине врачи не прогнозируют.

"Карантин дает время подготовиться к тому, что заболеваемость будет расти, а она будет расти. Никто не знает, когда это произойдет, но можно подготовиться материально и технически. Тестов должно быть больше. Аппараты искусственной вентиляции легких – есть время, чтобы обеспечить их работу, сделать запасы средств индивидуальной защиты и выиграть время", – говорит врач-инфекционист Татьяна Озерова.

Пик заболеваемости для Украины еще впереди, если не придерживаться карантина. Но большого всплеска заболеваемости может и не быть – пока для этого все делается, считают инфекционисты.

"Чем изолированней будет вирус, тем большая вероятность, что он будет протекать для Украины легче. Кроме карантина, люди должны помнить об использовании масок в людных местах. Если их негде купить – их можно сделать самостоятельно. Для этого подойдет марля, если ее свернуть в восемь слоев, можно использовать широкий бинт. Снимая маску, важно не касаться ее и поместить в пакетик. Дома нужно залить кипятком, потом можно высушить и использовать дальше", – советует Виктория Задорожная.

Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад заболевание может пойти, когда переболеет большинство.

"Когда переболеет большинство людей, тогда появится иммунная прослойка. То есть, у определенного числа людей будут антитела, и они не будут распространять вирус на уязвимые слои населения. В Китае инфекция идет на спад не потому, что вирус стал менее агрессивным, у них больше число переболевших. Поэтому там темпы распространения снизились. У нас то же самое будет, а вот когда – никто пока не может сказать", – говорит инфекционист.

Напомним, что ранее Россию обвинили в разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав устанавливает лица, контактировавшие с зараженным коронавирусом нардепом.