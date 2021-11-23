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В Украине возможна новая волна гриппа: эпидемиолог рассказала об особенности штамма

Автор: Анна Шиканова

Грипп в Украине начал набирать обороты. Холодная и сырая погода сильно снижает иммунитет человека и делает его более уязвимым для различных респираторных вирусных инфекций.

Медики ожидают в ноябре-декабре всплеск грипп, и этот штамм будет довольно опасным.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская для издания "24 канал".

Специалисты отмечают, что в 2020 году коронавирус и карантинные ограничения фактически вытеснил грипп из жизни украинцев.

Однако в этом сезоне он снова появился, и в конце 2021 года возможна волна гриппа.

Симптомы гриппа в 2021 году

"Противоэпидемические мероприятия одинаковые как для COVID-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. В то же время против гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом", - подчеркнула Мухарская.

Она добавила, что на начальных стадиях заболевания отличить грипп от коронавируса весьма сложно, так как симптомы очень похожи:

  • Сильная головная боль и высокая температура
  • Слабость
  • Боль в мышцах
  • Ломота в теле
  • Озноб и лихорадка

Медик подчеркнула, что при появлении симптомов, нужно обязательно обратиться к врачу и поставить правильный диагноз.

Оба заболевания имеют разные клинические проявления и нельзя терять драгоценное время, чтобы начать правильное лечение быстро.

Кроме того, при повышенной температуре, насморке, кашле, болях в горле – очень важно оставаться дома.

Вакцинироваться от гриппа или коронавируса в период любого острого вирусного заболевания противопоказано.

Как можно снизить риск подхватить грипп

  • Часто мыть руки с мылом и умываться
  • Избегать мест с большим скоплением людей
  • Чаще проветривать помещения
  • Одеваться в соответствии с погодой и держать ноги в тепле
  • Избегать контакта с больными людьми
  • Не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский дал исчерпывающий ответ о вакцинации во время простуды или бронхита.

А также рассказывали о том, как можно отличить грипп от коронавируса по симптомам.

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