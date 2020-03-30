В Украине у водителя маршрутки обнаружен коронавирус

Коронавирус в Украине инфицировал 480 человек, 11 из них умерли. В Кропивницком у водителя маршрутки диагностировали COVID-19. Сейчас из-за инфекции у мужчины прекратили работу четыре маршрута общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

В итоге, с 30 марта не уедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113. Именно у их коллеги которых было обнаружено заболевание COVID-19.

Сотрудники предприятия, которые контактировали с больным, сейчас находятся на самоизоляции. А в автопарке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в городе.

Когда в Кропивницком маршрутки возобновят движение - пока не сообщается.

Напомним, на данный момент цифра зараженных коронавирусом в мире уже превысила 700 тыс. человек. За последнюю неделю США обошли Китай и Италию по количеству инфицированных.

Кстати, в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой COVID-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Как мы ранее писали, врачи обратились к украинцам из-за COVID-19: началась сложная борьба за жизнь.