ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине у водителя маршрутки обнаружен коронавирус

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 11:15
В Украине у водителя маршрутки обнаружен коронавирус
У водителя в Кропивницком коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

У маршрутчика в Кропивницком диагностировали коронавирус

Коронавирус в Украине инфицировал 480 человек, 11 из них умерли. В Кропивницком у водителя маршрутки диагностировали COVID-19. Сейчас из-за инфекции у мужчины прекратили работу четыре маршрута общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

В итоге, с 30 марта не уедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113. Именно у их коллеги которых было обнаружено заболевание COVID-19.

Сотрудники предприятия, которые контактировали с больным, сейчас находятся на самоизоляции. А в автопарке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в городе.

Когда в Кропивницком маршрутки возобновят движение - пока не сообщается.

Напомним, на данный момент цифра зараженных коронавирусом в мире уже превысила 700 тыс. человек. За последнюю неделю США обошли Китай и Италию по количеству инфицированных.

Кстати, в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой COVID-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Как мы ранее писали, врачи обратились к украинцам из-за COVID-19: началась сложная борьба за жизнь.

Ученые сделали шокирующее открытие о коронавирусе: он был давно! Врачи обратились к украинцам из-за COVID-19: началась сложная борьба за жизнь
Новости Украины маршруткаКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь