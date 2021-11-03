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В Украине маршрутчик не впустил в салон полицейских, которые хотели проверить COVID-сертификаты (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Ровенской области водитель маршрутки сообщением "Дубно - Луцк" отказался впустить в салон патрульных, которые хотели проверить соблюдение карантинных требований.

Видео опубликовали в местном Іnstagram-сообществе "Rivne_1283".

"На основании чего хотите проверять? Я вам не разрешаю заходить и не хочу выходить", - сказал водитель.

Полицейский ответил, что есть соответствующее постановление правительства, но мужчина заявил, что это его не устраивает и начал требовал назвать закон.

Как известно, Ровенская область находится в "красной" зоне, и полицейские имеют все основания проверить транспорт. Также действуют и определенные требования по перевозке пассажиров в общественном транспорте, а именно наличие COVID-сертификатов и масковый режим у пассажиров.

В конце правоохранители пожелали счастливого пути водителю и поехали прочь.

В комментариях пользователи отреагировали на поступок водителя и пишут, что полицейский имел право проверить транспортное средство.

  • Водитель молодец! Знание закона имеет превосходный результат;
  • Молодец! Пусть бандитов ловят, а не к людям, которые честно зарабатывают;
  • Уже видно допекли хорошо тех маршрутчиков и так пустые ездят за копейки да еще эти жандармы кошмар;
  • И так всем нужно отстаивать свои права;
  • Вам просто повезло, что попали на полицейского, который не очень хорошо владеет нормативно-правовой базой. У него были все причины осуществить остановку и проверку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутчик грубо нарушил ПДД.

Также мы писали, что в Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта.

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маршрутчик