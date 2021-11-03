В Украине маршрутчик не впустил в салон полицейских, которые хотели проверить COVID-сертификаты (видео)

"На основании чего хотите проверять? Я вам не разрешаю заходить и не хочу выходить", - сказал водитель.

Полицейский ответил, что есть соответствующее постановление правительства, но мужчина заявил, что это его не устраивает и начал требовал назвать закон.

Как известно, Ровенская область находится в "красной" зоне, и полицейские имеют все основания проверить транспорт. Также действуют и определенные требования по перевозке пассажиров в общественном транспорте, а именно наличие COVID-сертификатов и масковый режим у пассажиров.

В конце правоохранители пожелали счастливого пути водителю и поехали прочь.

В комментариях пользователи отреагировали на поступок водителя и пишут, что полицейский имел право проверить транспортное средство.