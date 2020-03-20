В Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом: что о них известно

Коронавирус в Украине поразил еще пять человек и по состоянию на утро 20 марта, в стране зарегистрировано 26 случаев заражения. Пять новых случаев подтвердились в Черновицкой области и большинство зараженных контактировали с теми, кто заболел ранее.

Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, общее число зараженных в Черновицкой области теперь составило 15 человек.

"Статистика инфицированных людей увеличилась на 5 человек. Только что результаты лабораторных исследований подтвердили это. Теперь общее количество больных коронавирусом в Черновицкой области составляет 15 человек", - сказал Осачук.

Он добавил, что среди новых больных есть те, кто контактировал с уже заболевшими ранее, а также те, кто недавно вернулся из-за границы. Он призвал людей, которые вернулись в Украину из стран с заражением, самоизолироваться дома, чтобы не допустить распространения заболевания.

"То есть, мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями. Я вас очень прошу: воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность", - подчеркнул глава ОГА.

Все пациенты на данный момент изолированы и получают симптоматическое лечение, состояние у всех стабильное.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Украине 3 марта в Черновцах. 49-летний мужчина приехал из Италии, он уже выздоровел. 12 марта в Радомышле скончалась 71-летняя женщина, которая приехала из Польши. Еще один больной был зафиксирован в Черновицкой области, 64-летний мужчина заразился от жены, которая приехала из Италии.

16 марта коронавирус был обнаружен у 4 человек:

Черновицкая область, женщина; была в Италии

Черновицкая область, женщина; контактировала с тем, кто был за границей

Киев, женщина; была во Франции

Киев, мужчина, студент; контактировал с женщиной, умершей в Радомышле

17 марта коронавирус подтвердился еще в нескольких областях:

Киевская область, Сергей Шахов, народный депутат, 44 года; был за границей

Черновицкая область, женщина, 33 года, умерла, контактировала с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 31 год, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 18 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 10 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 1 год и 10 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 6 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей

19 марта коронавирус лабораторно подтвердили у жены нардепа Шахова, а также стало известно об одном заражении в Мариуполе, мужчина 52 года, приехал из Египта.

В Киеве подтвердился коронавирус у мужчины, 50 лет, который вернулся из Швейцарии. В Житомире – мужчина 49 лет, был в Австрии, а перед этим – в Германии. Еще один случай в Днепропетровской области – мужчина и женщина, вернулись из Франции.

Кроме того, у 56-летней женщины в Ивано-Франковской области подтвердился коронавирус, который стал причиной ее смерти. Ее муж был за границей.

Вечером 19 марта коронавирус был подтвержден еще у пяти человек из Черновицкой области.