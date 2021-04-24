В Украине установили размер компенсаций в случае смерти после вакцинации от COVID-19

В Украине установили размер компенсаций в случае смерти или получении инвалидности после вакцинации от COVID-19. Суммы согласовали в Кабмине, а на проведение выплат Минздраву выделили почти 60 млн гривен, оставшиеся со средств из прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом.
Соответствующее постановление опубликовано в "Правительственном портале".
Документ утверждает порядок выплат и использования средств.
Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят 750-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть более 1,7 млн гривен.
В случае установления инвалидности после вакцинации от COVID-19 полагается разовая выплата:
Важно отметить, что в случае осложнений после прививки от COVID-19 вакцинами или другими медпрепаратами по процедуре ВОЗ "COVAX", выплат компенсации от государства не будет.
Связь вакцинации от коронавируса с инвалидностью или смертью будет устанавливать специальное иммунологическое расследование.
Как рассказали в правительстве, порядок, условия и критерии установления инвалидности после прививки будут устанавливаться протоколом расследования группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.
Ранее сообщалось, что стали известны новые детали смерти украинца после вакцинации от COVID-19. Трагический случай произошел под Львовом 16 апреля.
Напомним, недавно в Минздраве высказались о случаях смерти после вакцинации от коронавируса, и подчеркнули, что причиной гибели стала не прививка, а болезни.