В Украине установили размер компенсаций в случае смерти после вакцинации от COVID-19

В Украине установили размер компенсаций в случае смерти или получении инвалидности после вакцинации от COVID-19. Суммы согласовали в Кабмине, а на проведение выплат Минздраву выделили почти 60 млн гривен, оставшиеся со средств из прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом.

Документ утверждает порядок выплат и использования средств.

Какие компенсации

Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят 750-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть более 1,7 млн гривен.

В случае установления инвалидности после вакцинации от COVID-19 полагается разовая выплата:

для лиц с инвалидностью I группы - 908 тысяч гривен (400-кратный размер прожиточного минимума)

для лиц с инвалидностью с инвалидностью II группы - 794,5 тысячи гривен (350-кратный размер минималки)

для лиц с инвалидностью III группы - 681 тысяча гривен (300-кратный размер минималки).

Важно отметить, что в случае осложнений после прививки от COVID-19 вакцинами или другими медпрепаратами по процедуре ВОЗ "COVAX", выплат компенсации от государства не будет.

Что нужно, чтобы получить компенсацию

Связь вакцинации от коронавируса с инвалидностью или смертью будет устанавливать специальное иммунологическое расследование.

Как рассказали в правительстве, порядок, условия и критерии установления инвалидности после прививки будут устанавливаться протоколом расследования группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.