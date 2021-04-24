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В Украине установили размер компенсаций в случае смерти после вакцинации от COVID-19

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 09:40
В Украине установили размер компенсаций в случае смерти после вакцинации от COVID-19 Фото: вакцинация от коронавируса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине установили размер компенсаций в случае смерти или получении инвалидности после вакцинации от COVID-19. Суммы согласовали в Кабмине, а на проведение выплат Минздраву выделили почти 60 млн гривен, оставшиеся со средств из прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом.

Соответствующее постановление опубликовано в "Правительственном портале".

Документ утверждает порядок выплат и использования средств.

Какие компенсации

Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят 750-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть более 1,7 млн гривен.

В случае установления инвалидности после вакцинации от COVID-19 полагается разовая выплата:

  • для лиц с инвалидностью I группы - 908 тысяч гривен (400-кратный размер прожиточного минимума)
  • для лиц с инвалидностью с инвалидностью II группы - 794,5 тысячи гривен (350-кратный размер минималки)
  • для лиц с инвалидностью III группы - 681 тысяча гривен (300-кратный размер минималки).

Важно отметить, что в случае осложнений после прививки от COVID-19 вакцинами или другими медпрепаратами по процедуре ВОЗ "COVAX", выплат компенсации от государства не будет.

Что нужно, чтобы получить компенсацию

Связь вакцинации от коронавируса с инвалидностью или смертью будет устанавливать специальное иммунологическое расследование.

Как рассказали в правительстве, порядок, условия и критерии установления инвалидности после прививки будут устанавливаться протоколом расследования группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Ранее сообщалось, что стали известны новые детали смерти украинца после вакцинации от COVID-19. Трагический случай произошел под Львовом 16 апреля.

Напомним, недавно в Минздраве высказались о случаях смерти после вакцинации от коронавируса, и подчеркнули, что причиной гибели стала не прививка, а болезни.

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