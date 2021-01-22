В Украине убили десятки "краснокнижных" животных: просто выбросили на мороз

В Украине погибли на холоде десятки летучих мышей, которые занесены в Красную книгу. Животных выбросили из окна многоэтажки в мороз -15.
Об этом сообщили в Facebook волонтерское сообщество Ukrainian Bat Rehabilitation Cent. Они занимаются спасением братьев наших меньших.
Отмечается, что вначале это произошло в Херсоне, а потом в Ивано-Франковске.
"Пример человеческой жестокости. Летучие мыши выброшены из многоэтажки на улицу при морозе -15 градусов. Сначала нам сообщили о находке в Херсоне, улица Покрышева, Алена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно, летучие мыши провели на земле сутки по словам жителей дома. 16 рыжих вечерниц - все погибли", - сообщили волонтеры в соцсети.
В Ивано-Франковске произошла подобная ситуация, 23 особи удалось спасти.
"На следующий день - в Ивано-Франковске Марьяна Рарик спасала выброшенных летучих мышей на придомовой территории многоэтажки по улице Угорницкой. 78 вечерниц погибло, 23 - выжили, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации. Расскажите, пожалуйста, друзьям, что так делать нельзя. Летучие мыши не могут выжить при морозе за окном", - написали зоозащитники.
Отметим, что в комментариях люди предположили, что животные прятались в лоджиях дома и при уборке или ремонте их просто выбросили на мороз. Но так делать нельзя, так как летучие мыши - это часть экосистемы.
Как мы ранее писали, во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку.