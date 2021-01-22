ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине убили десятки "краснокнижных" животных: просто выбросили на мороз

Автор: Людмила Жукова

В Украине погибли на холоде десятки летучих мышей, которые занесены в Красную книгу. Животных выбросили из окна многоэтажки в мороз -15.

Об этом сообщили в Facebook волонтерское сообщество Ukrainian Bat Rehabilitation Cent. Они занимаются спасением братьев наших меньших.

Отмечается, что вначале это произошло в Херсоне, а потом в Ивано-Франковске.

"Пример человеческой жестокости. Летучие мыши выброшены из многоэтажки на улицу при морозе -15 градусов. Сначала нам сообщили о находке в Херсоне, улица Покрышева, Алена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно, летучие мыши провели на земле сутки по словам жителей дома. 16 рыжих вечерниц - все погибли", - сообщили волонтеры в соцсети.

Самые читаемые новости

В Ивано-Франковске произошла подобная ситуация, 23 особи удалось спасти.

"На следующий день - в Ивано-Франковске Марьяна Рарик спасала выброшенных летучих мышей на придомовой территории многоэтажки по улице Угорницкой. 78 вечерниц погибло, 23 - выжили, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации. Расскажите, пожалуйста, друзьям, что так делать нельзя. Летучие мыши не могут выжить при морозе за окном", - написали зоозащитники.

В Украине выбросили на мороз летучих мышей (фото: https://www.facebook.com/KharkivBatGroup)

Отметим, что в комментариях люди предположили, что животные прятались в лоджиях дома и при уборке или ремонте их просто выбросили на мороз. Но так делать нельзя, так как летучие мыши - это часть экосистемы.

  • Когда эти неучи поймут, что летучие мыши - это часть экосистемы, без них не будет уравновешено количество насекомых. Эти нелюди хотят, чтоб летом их тысячи насекомых донимали? Даже не зная этого, в такой мороз выкинуть незимнее живое существо даже в голову бы мне не пришло.
  • Какие люди все-таки жестокие, пусть бы нелюдей выкинули при -15°. Без летучих мышей мы как без рук летом они едят насекомых и спасают нас от назойливых жуков и насекомых.
  • Сотня червонокнижних тварин загинула. Безкарно. Тому що якесь не навчене, недоразвинуте людське створіння собі дозволило убити життя.

Как мы ранее писали, во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины животные