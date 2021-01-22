В Украине убили десятки "краснокнижных" животных: просто выбросили на мороз

В Украине погибли десятки летучих мышей (коллаж РБК-Украина)

В Украине погибли на холоде десятки летучих мышей, которые занесены в Красную книгу. Животных выбросили из окна многоэтажки в мороз -15.

Об этом сообщили в Facebook волонтерское сообщество Ukrainian Bat Rehabilitation Cent. Они занимаются спасением братьев наших меньших.

Отмечается, что вначале это произошло в Херсоне, а потом в Ивано-Франковске.

"Пример человеческой жестокости. Летучие мыши выброшены из многоэтажки на улицу при морозе -15 градусов. Сначала нам сообщили о находке в Херсоне, улица Покрышева, Алена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно, летучие мыши провели на земле сутки по словам жителей дома. 16 рыжих вечерниц - все погибли", - сообщили волонтеры в соцсети.

В Ивано-Франковске произошла подобная ситуация, 23 особи удалось спасти.

"На следующий день - в Ивано-Франковске Марьяна Рарик спасала выброшенных летучих мышей на придомовой территории многоэтажки по улице Угорницкой. 78 вечерниц погибло, 23 - выжили, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации. Расскажите, пожалуйста, друзьям, что так делать нельзя. Летучие мыши не могут выжить при морозе за окном", - написали зоозащитники.

В Украине выбросили на мороз летучих мышей (фото: https://www.facebook.com/KharkivBatGroup)

Отметим, что в комментариях люди предположили, что животные прятались в лоджиях дома и при уборке или ремонте их просто выбросили на мороз. Но так делать нельзя, так как летучие мыши - это часть экосистемы.

Когда эти неучи поймут, что летучие мыши - это часть экосистемы, без них не будет уравновешено количество насекомых. Эти нелюди хотят, чтоб летом их тысячи насекомых донимали? Даже не зная этого, в такой мороз выкинуть незимнее живое существо даже в голову бы мне не пришло.

Какие люди все-таки жестокие, пусть бы нелюдей выкинули при -15°. Без летучих мышей мы как без рук летом они едят насекомых и спасают нас от назойливых жуков и насекомых.

Сотня червонокнижних тварин загинула. Безкарно. Тому що якесь не навчене, недоразвинуте людське створіння собі дозволило убити життя.

Как мы ранее писали, во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку.