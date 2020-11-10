В Украине циркулирует несколько штаммов COVID-19: врач рассказала о повторных заражениях

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук рассказала, что в Украине сейчас циркулирует несколько штаммов коронавируса и человек может повторно заразиться как в тяжелой, так и легкой форме.

Врач рассказала, что она уже дважды инфицировалась COVID-19 и предупредила, что этот вирус постоянно мутирует. Об этом она сообщила в интервью для издания Укринформ.

"Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Геном коронавируса содержит 30000 нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие мутации делают его нежизнеспособным и тому подобное. Есть целая интерактивная карта распространения вариантов коронавируса. Их количество нестабильно, они постоянно мутируют. Да, штаммов много, я уже болела COVID-19 дважды - со всеми признаками, и между заболеваниями 4 месяца прошло. То есть это не тот случай, когда что-то не дообследовали и не долечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм", - рассказала Светлана Гук.

Она отметила, что в первый раз переболела с классическими симптомами – высокой температурой, сильной слабостью. А вот во второй раз было намного легче, так как "перекрестный иммунитет" все же существует.

"Может, даже не обратила бы внимания, если бы нас на работе не тестировали каждые две недели. И когда получила результат, померила температуру, обнаружила 37,6. А до тех пор считала, что я просто устала. Но, к сожалению, слышала и о случаях, когда повторное заражение протекало хуже, чем первое. Очень много факторов принимают в этом участие. Влияют свойства организма, вируса и его впечатляющая доза, поведение пациента в первые дни после заражения. Врачи просто идут за ситуацией и анализируют", - объяснила специалист.

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