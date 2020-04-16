В Украине церкви стали распространителями COVID-19: где заразились больше

Коронавирус в Украине диагностировали по состоянию на 16 апреля уже у 4161 человека, и в ряде областей в преддверии Пасхи усиливают карантин. Власти, медики и украинские церкви призывают верующих не посещать храмы в праздник из-за высокого риска заразиться.

Как показывает статистика, из-за несоблюдения ограничительных правил и скопления людей в закрытом пространстве много граждан заразились COVID-19 именно в церкви.

В Киево-Печерской Лавре выявлено самое большое количество инфицированных коронавирусом - почти 100, среди них и настоятель монастыря. За неделю там умерли уже двое монахов - архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум - а саму Лавру столичные власти приняли решение закрыть на карантин. Также в Киеве зарегистрировали 3 случая инфицирования в Ионинском монастыре.

Под Тернополем в курортном городе Залещики именно священник стал первым зараженным коронавирусом. Его госпитализировали только через несколько дней, и полторы недели назад он скончался в больнице. Но перед тем священнослужитель контактировал примерно с 500 людьми. Теперь же Тернопольская область - на третьем месте по количеству заболеваний.

Добавим, что ранее появилась информация в прессе о зараженных коронавирусом в Почаевской Лавре под Тернополем. Президент Молдовы сделал заявление о том, что четверо граждан подхватили COVID-19 после посещения Почаевской Лавры, но в УПЦ МП это отрицают и заверяют, что никакого коронавируса там нет.

На Закарпатье в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области была подтверждена коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Пенсионерка с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

В Николаевской области - уже после "феноменального" периода - COVID-19 подхватили два человека. Выяснилось, что они посещали совместные богослужения, на которых также присутствовали две инфицированные женщины, которые их и заразили.

В Черновицкой области один из четырех зараженных коронавирусом священников не поверил результатам анализов и решил пойти в храм дальше вести богослужения. Как пишет ТСН со ссылкой на собственные источники, речь идет о настоятеле одной из церквей УПЦ МП Кицманского района. Батюшка контактировал с больным на коронавирус и так заразился, хотя лично считае себя здоровым. Впоследствии стало известно, что он таки не пошел к верующим.

Ранее, 10 апреля, в Черновицкой области подтвердили коронавирус у священника, который контактировал с 123 верующими и четырьмя священниками.

В Харьковской области в селе Высокополье первой жертвой коронавируса стала 71-летняя пенсионерка, которая работала в местном храме и продавала свечи. Женщина до последних дней перед смертью находилась в контакте с людьми.

В Ивано-Франковской области недавно коронавирус обнаружили у священника, а затем заподозрили COVID-19 еще у двоих других.

Ранее мы писали о том, что Пасха в 2020 году из-за коронавируса в Украине будет праздноваться в условиях карантина - верующих призывают оставаться дома и смотреть богослужения в интернете или по телевизору.