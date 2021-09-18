В Украине за сжигание листьев жестоко штрафуют: дым может вызвать рак

По словам эколога Владимира Гусаченка, во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 кг микрочпастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В листьях, которые тлеют без доступа кислорода, выделяется бензопирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания.

"На приусадебных участках растения нередко обрызгивают пестицидами, которые также высвобождаются в воздух при сгорании листьев или травы", – говорится на сайте.

Какой штраф за сжигание листьев

За сжигание сухих листьев могут оштрафовать:

простых украинцев – от 3060 до 6120 грн штрафа;

должностных лиц – от 15300 до 21420 грн штрафа.

Кроме того, в другой украинских городах местные власти готовы заниматься вывозом листьев. В частности, чтобы это произошло нужно обратиться в местную администрацию. Также каждая семья может самостоятельно правильно утилизировать листья (компостировать).