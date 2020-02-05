В Украине свирепствует опасный грипп: школы массово закрывают на карантин

В Украине от гриппа умерли 15 человек с начала эпидемического сезона, включая два летальных случая, зарегистрированных за неделю. Об этом рассказал гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

Так, за прошедшую неделю - с 27 января по 2 февраля - заболело более 200 тысяч человек, четверо умерло.

Почти во всех областях превышен эпидемический порог заболеваемости, а в некоторых областях объявлена эпидемия.

В связи с повышением заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией продолжают закрывать школы на карантин.

5 февраля в Полтаве ушли на вынужденные "каникулы" ученики школ и воспитанники детских садиков. Учебный процесс там приостановлен до 10 февраля, но может быть и на более долгий срок. Как рассказали в горсовете, в Полтаве за неделю было зарегистрировано 2285 случаев сезонных заболеваний, среди которых 1142 - дети.

По сравнению с неделей ранее заболеваемость выросла на 50% и превысила эпидемический порог.

В Луганской области в Рубежном - где также превышен порог заболеваемости вирусными инфекциями - был введен карантин в учреждениях общего среднего образования. Учебу в школах приостанавливают с 6 до 14 февраля.

В Черновцах, Николаеве, Ровно и Хмельницком в связи с гриппом на карантин тоже закрыли все школы.

В Николаевской области из-за повышения уровня заболеваемости закрыли 75 школ.

Грипп в Украине - из-за вирусной угрозы массово закрывают школы на карантин

Врачи напоминают, что главная защита от гриппа - вакцинация. Но антитела, отвечающие за память о вирусе, начинают вырабатываться только через 2 недели после инъекции. Как утверждают медики, все умершие из-за гриппа украинцы не были вакцинированы.

При появлении первых признаков заболевания (высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ломота в теле), следует сразу обращаться к врачу. И не забывать о методах профилактики - часто мыть руки, высыпаться, нормально питаться и не подходить близко к людям с явными симптомами ОРВИ.