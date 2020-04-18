В Украине страшная ситуация в больницах: коронавирус массово поражает медиков

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине больше всего поражает медиков

Коронавирус в Украине по состоянию на 18 апреля диагностирован у 5106 человек. При этом только за последние сутки диагноз подтвердился у 99 медиков. Всего на текущий момент известно об инфицировании 978 сотрудников медучреждений. Получается, что почти каждый 5-й зараженный – медик.

Как сообщается, самой подверженной социальной группой COVID-19 являются медики. Но при этом часто вирусный агент находят и у детей. На текущий момент известно о 332 подтвержденных случаях инфицирования несовершеннолетних на территории Украины. Об этом во время брифинга в субботу, 18 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего с начала пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка и 978 медицинских работников", - сказал министр.

Степанов также сообщил, что за прошедшие сутки впервые в Украине за сутки совершено более 5000 исследований методом ПЦР. Так, из 5152 проведенных 17 апреля исследований 980 образцов были отобраны у больных пневмонией.

По словам Степанова, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 81 случай.

Стоит отметить, что ранее ученые назвали современные методы дезинфекции помещений неэффективными. Исследователи заявили, что коронавирус не умирает при 60 градусах, температуре, используемой для нейтрализации помещений в медучреждениях по всему миру.

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине распространяется так же, как и в двух странах Европы.