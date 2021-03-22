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В Украине стартует новый этап вакцинации: кто получит прививку от COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Украине на этой неделе начинается второй этап вакцинации от коронавируса. С 22 марта в стране будут прививать семейных врачей, а также людей, которые старше 80 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 марта.

"Планируем охватить прививками максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые задействованы в работе социальной сферы. Впоследствии к ним на этом этапе вакцинации присоединятся и люди старше 80 лет", – сказал Степанов.

По словам министра здравоохранения, второй этап иммунизации можно проводить одновременно с первым. Для него в Украине планируют развернуть до 2,5 тысячи пунктов вакцинации на территории всей страны. Но для этого нужно ждать новой партии вакцин.

"Начиная с 29-30 марта хотим начать делать прививки людям старше 80 лет, которые предварительно записались в очередь. Так постепенно мы увеличиваем охват населения вакцинацией", – добавил Степанов.

Степанов рассказал о вакцинации

Ниже приводим инфографику вакцинации по регионам Украины.

Как мы писали ранее, Степанов рассказал, через сколько дней формируется иммунитет после вакцинации.

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