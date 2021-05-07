В Украине "спалили" медиков, подделывающих справки о COVID-19

В Киевской области в одной из больниц вспыхнул скандал. Оказалось, что медики специально подделывают справки больных с коронавирусом, чтобы быстрее выписать их из больницы.
Об этом сообщила известный волонтер Леся Литвинова на своей Facebook-странице.
В документах специально завышают данные о сатурации (насыщении кислородом легких) пациентов.
"Между этими двумя справками час с небольшим. И истерика Koshkina Iryna , которая пыталась объяснить родственникам, что нельзя выписываться с сатурацией 72. Нельзя с сатурацией 72? Да не вопрос. Пациент чудесным образом за час рывком улучшается. Аж до показателей 88-92. Так уже можно? Ну и прекрасно", - написала Литвинова под фото справок.
В комментариях украинцы возмутились данным фактом.
Как мы ранее писали, во Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативном тесте на COVID.