В Украине у ребенка впервые зафиксирован нетипичный воспалительный синдром из-за COVID-19

Шестилетняя девочка пожаловалась родителям на боли в животе. Кроме того, у ребенка поднялась температура и набухли руки и ноги. После консультаций с несколькими врачами у девочки заподозрили редкую болезнь - синдром Кавасаки.

Интересно, что девочка не принадлежит к тем, кто в группе риска этого заболевания. Через неделю после первых симптомов она попала в реанимацию в Западноукраинский детский медцентр. Ее состояние было критическим. Об этом сообщает газета "Експрес".

По словам медиков, у девочки были высыпания на кистях и ногах, также были признаки сердечно-сосудистой недостаточности. Ее болезнь развивалась нетипично, поскольку синдром Кавасаки поражает детей до пяти лет.

Медики узнали у родителей, что за месяц до появления этих синдромов она болела ОРВИ. Тогда ПЦР-тест на коронавирус ей не делали. Но иммуноферментный анализ обнаружил антитела к коронавирусной инфекции.

По словам иммунологов, во время пандемии медики из разных стран обнаруживали у детей кавасакиподобные заболевания с нетипичными синдромами.

У девочки диагностировали педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. При этом медики говорят, что об этом синдроме они узнали только с иностранных источников, поскольку в Украине такие случаи еще не были описаны.

В реанимации маленькая пациентка провела неделю. При этом первые три дня были самыми тяжелыми из-за степени сердечно-сосудистой недостаточности. Также у нее упало давление, и она чувствовала себя очень слабой.

Но через неделю ее перевели в отделение педиатрии. 4 августа ее выписали из больницы, но месяц врачи будут проводить контрольные обследования, чтобы исключить возможные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Напомним, во Львове умер годовалый мальчик из-за неправильного диагноза. Ребенка с синдромом Кавасаки лечили от ОРЗ и фарингита.

Ранее врач рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.