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В Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19: какими они будут

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Среда 12 мая 2021 09:35
В Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19: какими они будут Фото: Вакцинация от коронавируса (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине разрабатывается сразу три вакцины от коронавируса - государственными институтами в Киеве и Львове, а также частной компанией. Какими они будут, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом пишет Сегодня.

Вакцина № 1

Для этого препарата белок COVID-19 выращивается в искусственных условиях на дрожжах. Затем он проходит очищение в биореакторе.

Разработкой вакцины занимается Институт биологии клетки во Львове под руководством академика Андрея Сибирного.

Вакцина № 2

Тут исследования проводятся сразу в двух направлениях: по схожей технологии искусственного выращивания ослабленного белка COVID-19 и мРНК-вакцина (подобная Модерне).

Исследования проводит Институт биохимии имени Палладина в Киеве под руководством академика Сергея Комиссаренко.

Вакцина № 3

Разработкой занимается частная компания ЧАО "Диапроф Мед" с американскими корнями. Одним из ведущих ученых компании является эпидемиолог Михаил Фаворов.

При этом разработчик уверяет, что уже добился нейтрализации вируса на уровне клетки.

Виктор Ляшко говорит, что государственное финансирование данного проекта возможно, но только после научного обсуждения и наличия фармзавода, на мощностях которого может выпускаться препарат.

Ранее академик НАН Украины заявил, что в планах ученых также разработка вакцин от коронавируса в таблетках. А вот вакцину в инъекциях планируют разработать до конца текущего года, затем ее нужно будет еще тестировать.

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