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В Украине разоблачили куратора "группы смерти": им оказалась школьница

Автор: Владимир Костырин

В Украине полиция разоблачила куратора суицидальной группы в социальной сети, в которой детей подстрекали к совершению самоубийства. Злоумышленницей оказалась ученица 11 класса одной из районных школ под Запорожьем.

Об этом 15 апреля передали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, школьница создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит". Также сообщается, что в состав такого сообщества входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом", - рассказали в ОГП.

По месту жительства куратора группы был проведен обыск. Так, правоохранители изъяли дома у 11-классницы мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фото посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Было открыто производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что украинский студент вступил в "группы смерти", чтобы спасать подростков от суицидов. Парню удалось отговорить шестерых детей от фатального шага и пообщаться с кураторами этих групп.

Также мы писали о том, как работают в социальных сетях "группы смерти" и кто ими управляет.

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Новости Украины самоубийствосоцсетьшкольникиЗапорожская областькриминалправоохранители
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