В Украине разоблачили куратора "группы смерти": им оказалась школьница

По данным следствия, школьница создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит". Также сообщается, что в состав такого сообщества входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом", - рассказали в ОГП.

По месту жительства куратора группы был проведен обыск. Так, правоохранители изъяли дома у 11-классницы мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фото посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Было открыто производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.