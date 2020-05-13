В Украине разбушевался мощный ураган: валил деревья и разбил авто (фото)

Ураган в Чернигове не на шутку перепугал местных жителей. 12 мая сильнейший ураганный ветер внезапно обрушился на область. Он вырывал деревья с корнями,они падали, причиняя ущерб припаркованным машинам. В результате автомобили оказались растрощенными.

В разных районах города падали деревья, где-то повредили коммуникации, где кровли, а где-то разбили машины. Не миновала непогода и исторической части города.

По сообщению Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы сильного ветра) 12 мая произошло повреждение воздушных линий электроснабжения. На 6 утра 13 мая отключено 2 ЛЭП 10 кВ и 7 ЛЭП 10 кВ частично, 31 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались жители 7,8 населенных пунктов (Городнянский район — 3, Ичнянский район — 1,1, Козелецкий район — 0,2, Новгород-Северский район — 1, Репкинский район — 1, Черниговский район — 1,5).

Спасатели сообщают, что вскоре проведут аварийно-восстановительные работы.

Коммунальщики уже ликвидируют последствия урагана в городе.

В Чернигове ураган валил с корнем деревья (фото: my.chernigov.ua)

В Чернигове пронесся мощный ураган (видео: Facebook)

Как мы ранее писали, ураган на Закарпатье срывал крыши и оставил без света целые города.