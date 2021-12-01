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В Украине расширят перечень услуг для траты тысячи гривен за вакцинацию: что добавят

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Среда 01 декабря 2021 08:01
В Украине расширят перечень услуг для траты тысячи гривен за вакцинацию: что добавят Фото: программу денежного поощрения за COVID-сертификаты расширят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине намерены расширить программу выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса на определенные услуги и товары, которая стартует 19 декабря, включив в перечень также возможность приобретения книг.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

Чиновник отметила, что сейчас Минэкономики работает над таким расширением круга сфер и услуг для траты поощрительной суммы для тех, кто был вакцинирован.

"Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", - говорит министр.

Она напомнила, что правительственная программа предусматривает поощрение привитых от COVID-19 граждан и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

Так, предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го:

  • на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,
  • на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,
  • на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи.

Плюс к этому намерены добавить еще приобретение книг.

"Работаем над тем, чтобы можно было приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", - рассказала министр.

Свириденко уточнила, что присоединиться к программе смогут все совершеннолетние лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы)

"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", - заверила она.

Ранее сообщалось, что вакцинированным украинцам воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

Напомним, перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о механизме начисления тысячи гривен для вакцинированных от коронавируса на виртуальные платежные карты через приложение или портал "Дия".

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