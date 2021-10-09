В Украине расширили программу "Доступні ліки": какие препараты теперь можно получить

Что изменилось в "Доступних ліках"

Как рассказал в Facebook известный врач, медицинский директор Областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник, в соответствии с приказом Минздрава №2077 "Доступні ліки" с 1 октября пополнились в частности психоневрологическими препаратами.

Перечень препаратов психоневрологической группы:

Амитриптилин

Вальпроевая кислота

Галоперидол

Гарбамазепин

Клозапин

Ламотриджин

Рисперидон

Флуоксетин

Полный список доступен по ссылке на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Рецепты выписываются только электронные, каждый пациент должен иметь с собой телефон, на который заключали декларацию с семейным врачом!" - напомнил врач.

Добавим, что рецепт на выше перечисленные психоневрологические препараты может выписать только психиатр или невролог.

Как получить бесплатные лекарства?

Для получения препаратов по программе "Доступні ліки" нужно придерживаться пошаговой инструкции:

обратитесь к врачу (терапевту, педиатру или семейному врачу), с которым заключена декларация, и получите электронный рецепт

посетите аптеку с пометкой "Тут є Доступні ліки"

получите лекарство безвозмездно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В программе участвуют только монопрепараты (содержат только одно действующее вещество).

Заметим, что в реестре "Доступних ліків" почти половина препаратов иностранного производства - 119 торговых наименований лекарств. 23 из 70 полностью бесплатных препаратов - иностранного производства.