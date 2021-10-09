В Украине расширили программу "Доступні ліки": какие препараты теперь можно получить

С 1 октября этого года в Украине расширили программу "Доступні ліки", согласно которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
Какие препараты стали доступнее и как их получить - читайте в нашем материале ниже.
Как рассказал в Facebook известный врач, медицинский директор Областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник, в соответствии с приказом Минздрава №2077 "Доступні ліки" с 1 октября пополнились в частности психоневрологическими препаратами.
Перечень препаратов психоневрологической группы:
Полный список доступен по ссылке на сайте Министерства здравоохранения Украины.
"Рецепты выписываются только электронные, каждый пациент должен иметь с собой телефон, на который заключали декларацию с семейным врачом!" - напомнил врач.
Добавим, что рецепт на выше перечисленные психоневрологические препараты может выписать только психиатр или невролог.
Для получения препаратов по программе "Доступні ліки" нужно придерживаться пошаговой инструкции:
Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В программе участвуют только монопрепараты (содержат только одно действующее вещество).
Заметим, что в реестре "Доступних ліків" почти половина препаратов иностранного производства - 119 торговых наименований лекарств. 23 из 70 полностью бесплатных препаратов - иностранного производства.
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