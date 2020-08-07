В Украине провели уникальную операцию по трансплантации органов: первые подробности

В Украине провели уникальную пересадку донорского органа (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове хирурги впервые провели уникальную операцию по пересадке органа

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Операция состоялась во Львове, и пациент получил донорский орган от неживого донора.

Как рассказал врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи Ярослав Кнуш на своей странице в Facebook, эта операция стала первой в Украине и украинским медикам помогали коллеги из Германии.

"Я прошу вас запомнить эту дату: 7 августа 2020, три часа ночи. Только что завершилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание – первая – операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! Я рад, что это действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице", - рассказал Кнуш.

Он добавил, что в операции принимали участие и другие светила хирургии – доктор медицины Григорий Лапшин из университетской клиники в городе Любек, Германия. Он возглавил хирургическую бригаду. В состав вошли также Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки института имени Академика А.А. Шалимова и Юрий Шаваров, руководитель Центра хирургии Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

"Пусть упокоится с миром душа донора и как можно быстрее выздоравливает реципиент. Этому же реципиенту начата трансплантация почки. Божьего благословения хирургической бригаде", - добавил врач.

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