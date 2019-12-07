Украинцы начали массово болеть раком из-за скрытой катастрофы (видео)

Секретный ядерный взрыв в Украине, который был использован для тушения пожара на газовой скважине у села Крестище в Харьковской области, привел к необратимым последствиям для тысяч украинцев. Так называемая операция "Факел", которая прошла в 1972 году, привела к массовым заболеваниям на рак у местных жителей. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Как сообщается, советские власти решили провести эксперимент с атомным оружием, когда на газовом месторождении в Харьковской области начался пожар. Подземный ядерный взрыв, который должен был потушить огонь, готовили в Москве, под надзором КГБ, в условиях чрезвычайной секретности, а подробности операции до сих пор хранятся в России под грифом "государственная тайна".

Местные жители были эвакуированы на расстояние от семи километров от места проведения эксперимента. Эксперимент обратился провалом: взрыв буквально "вырвался" наружу атомным грибом.

"Нас очень тряхнуло. Там было большое начальство из Москвы, Киева и Харькова, стояли вертолеты, "Волги"... они были в курсе, что это за хлопок, поэтому все начали разбегаться. А нам никто ничего не говорил", – рассказал один из очевидцев происшествия.

Через 30 минут после проведения операции местных жителей вернули домой. После взрыва селяне пили воду из отравленных радиацией колодцев, ели овощи с зараженных огородов, пасли скот на облученной земле. Позднее к месту пожара начали ездить туристы, а местные школьники любили играть там после учебы. Из-за этого в первые тридцать лет после взрыва в ближайших селах количество онкобольных резко выросло. До начала двухтысячных около полутора тысяч людей в окрестностях взрыва умерло от рака, заявили местные врачи.

Ядерный взрыв в Украине

Правда, после взрыва на месте катастрофы остался газовый факел, который тушили ликвидаторы. Местные называли их "бригадой смертников", так как в процессе тушения умерло 11 ликвидаторов.

"Мы были против (взрыва - прим. ред.), предлагали свой вариант. Но Брежнев и Косыгин подписали и дали команду. Там были люди, которые были очень заинтересованы в результатах ядерного взрыва в густонаселенных районах, писали диссертацию об этом", - рассказал ликвидатор Владимир Краснокутский.

Напомним, что недавно Россия провела испытание ракеты в Арктике.