В Украине продают смертельно опасные игрушки: могут даже покалечить

Некоторые игрушки в Украине китайского производства не соответствуют стандартам качества и могут навредить малышам. Дети могут отравиться или получить травму.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Полтавской области.
Отмечается, что около 70% на рынке - это игрушки из Китая.
Почти в каждом непрофильном магазине продается контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах – такой товар вообще основной. Такая же ситуация встречается в интернет-магазинах и социальных сетях.
Нередки случаи травмирования детей, аллергических проявлений, химических отравлений, а также наступление инвалидности от контакта детей с игрушками сомнительного качества.
Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь они могут содержать опасные для здоровья детей вещества.
Игрушки китайского производства могут привести к:
"Помните, прежде чем покупать своему ребенку такую игрушку – нужно хорошо подумать! Ведь ради сохранения здоровья и жизни своих детей при выборе игрушек, прежде всего, необходимо учитывать их качество и безопасность!" - сказано в сообщении Госпродпотребслужбы.
Как мы ранее писали, на Закарпатье ребенок чуть не умер от игрушки, мать ее купила в магазине.