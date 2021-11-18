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В Украине продают смертельно опасные игрушки: могут даже покалечить

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Четверг 18 ноября 2021 10:05
В Украине продают смертельно опасные игрушки: могут даже покалечить В Украине продают опасные игрушки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые игрушки в Украине китайского производства не соответствуют стандартам качества и могут навредить малышам. Дети могут отравиться или получить травму.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Полтавской области.

Откуда опасные игрушки

Отмечается, что около 70% на рынке - это игрушки из Китая.

Почти в каждом непрофильном магазине продается контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах – такой товар вообще основной. Такая же ситуация встречается в интернет-магазинах и социальных сетях.

Нередки случаи травмирования детей, аллергических проявлений, химических отравлений, а также наступление инвалидности от контакта детей с игрушками сомнительного качества.

Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь они могут содержать опасные для здоровья детей вещества.

Чем опасны игрушки

Игрушки китайского производства могут привести к:

  • травмам;
  • аллергиям;
  • химическим отравлениям;
  • инвалидности.

"Помните, прежде чем покупать своему ребенку такую ​​игрушку – нужно хорошо подумать! Ведь ради сохранения здоровья и жизни своих детей при выборе игрушек, прежде всего, необходимо учитывать их качество и безопасность!" - сказано в сообщении Госпродпотребслужбы.

Как мы ранее писали, на Закарпатье ребенок чуть не умер от игрушки, мать ее купила в магазине.

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