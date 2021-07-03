В Украине призвали отменить выступление Меладзе на популярном фестивале: какая причина

Общественные организации призвали организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend отказаться от выступления певца Валерия Меладзе и других российских артистов.

Как сообщает Детектор медиа об этом говорится в заявлении, подписанном рядом ГО.

В ней говорится, что Валерий Меладзе отметился выступлениями на частных концертах для семьи самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, в заявлении призывают организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму.

"Мы не видим возможности рассказывать на фестивале Atlas Weekend о важности общественной активности, реформы и свою деятельность, если в этом же фестивале принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму", — заявили подписанты.

Заявление поддержали ОО Детектор медиа, ОО Институт массовой информации, StopFake (ОО Центр Медиареформы), информационная кампания по ту сторону новостей, Euromaidan Press, ОО Интерньюз Украина, ОО Фонд общество, Центр демократии и верховенства права и Независимый медийный совет.

Фестиваль пройдет с 6 по 11 июля на ВДНХ. Валерий Меладзе в афише заявлен как "главный обладатель женских сердец всех возрастов".

В сети пользователи пишут, что не ожидали увидеть певца на фестивале.