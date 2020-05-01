В Украине представили новый дезинфектор от коронавируса: не оставляет следов

Коронавирус в Украине инфицировал 10861 людей, 272 из них скончались от осложнений инфекции, 1413 пациентов вылечились. Украинские ученые из Запорожского национального университета представили новую модель дезинфицирующего прибора озонатора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Устройство может легко очистить воздух и поверхности любых типов от вирусов и инфекций. Авторы "ноу-хау" - это специалисты из Инженерного института ЗНУ - Дмитрий Алексиевский, Олег Панков и Константин Туришев.

Ученые верят, что озонатор поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Работая над озонатором, ученые учли следующие параметры: компактность прибора; надежность в работе - может работать в течение года без технического обслуживания; экономность - потребляет мало энергии при значительной производительности по получению озона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор может в течение часа продезинфицировать помещение площадью до 300 куб. м.

"Вместе с тем обработка не требует использования реагентов и, что важно, не оставляет никаких следов на стенах или мебели. То есть дезинфекцию с таким прибором можно проводить в любом помещении", - добавили в МОН.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что если снять карантинные ограничения, то страну может накрыть вторая волна заражения коронавирусом.



