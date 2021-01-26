В Украине предлагают метод похудения без спорта и диет: действительно ли он работает

Как тейпирование помогает похудеть (коллаж РБК-Украина)

В Украине стал актуален новый способ сбросить вес и подтянуть объемы - тейпирование. Но помогает ли действительно это похудеть, рассказали эксперты. Тейпирование из спортивной медицины перешло и в косметологию. С его помощью пытаются похудеть или, например, исправить форму подбородка.

О новом методе рассказали в сюжете ТСН.

Мастер в салоне наклеивает клиентке на лицо специальные полоски - тейпы и уверяет, что с помощью них можно избавиться от отеков.

"В первую очередь мы убираем отек, улучшаем лимфоциркуляцию и циркуляцию крови. Именно лицо будет иметь подтянутый эффект и шея. Убирается полностью второй подбородок. Все поздние изменения лица, связанные с лимфой — все убирается, цвет кожи улучшается", —рассказывает на камеру специалист по кинезиотейпированию Виктория Котова.

Врач-дерматолог совсем не рекомендует использовать цветные ленты в косметологии.

"Когда мы хотим уменьшить объемы, если, например, давление одной ленты будет слишком большое и перекроет пути лимфы - это очень плохо. Мы можем получить неожиданные эффекты, например, усиление угревой сыпи или другие реакции", - рассказала косметолог.

Вы могли видеть такие ленты на спортсменах во время соревнований. Игорь Олексеенко — член комиссии Национального олимпийского комитета рассказал, что клеить кинезиотейпы должны только врачи.

"Это медицинская лечебная методика, которая должна проводиться людьми, разбирающимися в анатомии, физиологии, в биомеханике движений. Люди сами себе начинают клеить кинезиотейпы — это очень опасно", - рассказал Олексеенко.

Как мы ранее сообщали, эти два правила помогут похудеть раз и навсегда.