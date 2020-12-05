В Украине появятся вакцины от коронавируса: эксперт рассказал, как отличить подделку

В скором времени в Украине появится вакцина против китайского коронавируса COVID-19, вызвавшего крупнейшую пандемию. Первые поставки около 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев из групп риска появятся в нашей стране уже в первом квартале 2021-го года. Вместе с оригиналами, которые будут завозить, скорее всего, активизируются и мошенники, которые будут пытаться продавать фальсифицированный препарат. Экс-заместитель главы Госинспекции по контролю качества лекарств Константин Косяченко рассказал, как отличить оригинальную вакцину от подделки.

Рассказывая о новой вакцине, Косяченко признал, что проблема фальсификации лекарственных препаратов существует во всем мире, однако с вакцинами дело обстоит немного иначе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Это всемирная проблема. Фальсификация лекарств существует, к сожалению, во всех государствах. Скажем, в высокоразвитых государствах меньше вероятность получить вакцину или какие-то лекарства фальсифицированные. В слаборазвитых, где слабая система контроля качества лекарственных средств, безусловно, вероятность очень высока. Мошенники не спят. Если есть высокий спрос, на нее будет высокая цена. Обязательно найдутся те, кто будет пытаться преступным путем всучить поддельные лекарства", – рассказал бывший заместитель главы Госинспекции.

Эксперт также рассказал, кто должен проводить контроль происхождения и качество вакцины.

"В Украине есть Государственная служба по лекарственным средствам, имеющая право на это. Безусловно, нужно контролировать на границе, потому что фальсифицированные лекарства поступают чаще всего контрабандой. Поэтому нужно смотреть, что везут в сумках и мешках. И, безусловно, нужно использовать новейшие средства защиты – QR-коды, голограммы наносят на настоящие лекарства", – добавил Косяченко.

При этом, по мнению эксперта, масштабной фальсификации в Украине не ожидается, так как подделывать вакцины гораздо сложнее. Даже если попытаться продать "пустышку" – сделать это будет не так просто.

"Вакцины меньшим образом фальсифицируются, потому что у любой вакцины есть холодовая цепь. Очень часто можно отследить, откуда вакцина зашла, как попала в аптеку или больницу. Она должна обязательно храниться в определенных холодовых условиях. Есть специальные датчики, которые показывают, была ли нарушена эта цепь", – объяснил он.

Также эксперт посоветовал украинцам "быть внимательными, идти в проверенные клиники и аптеки, а не покупать в интернете неизвестным образом".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы с глобальным механизмом COVAX. В рамках этого механизма Украина получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Также недавно в России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V", после чего он высказал мнение, что прививка – просто плацебо.