В Украине появились уникальные врачи: инфаркт больше не приговор

В Украине проблема людей, у которых случался инфаркт, стояла очень остро. Каждый третий пациент, у которого это случалось, не возвращался домой из больницы, а остальные люди после этого находились в ужасном состоянии. Теперь ситуация в корне изменилась. Сейчас в Украине тысячи сбереженных жизней. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

От инфаркта каждый день страдают 100 украинцев, а 40 тысяч каждый год.

С 2016-го года государство приобрело двадцать три с половиной тысячи стентов, что стало прорывом для страны. В институте кардиологии уверяют, что смертность снизилась в пять раз, и добавляют: вовремя установленный стент не просто спасает, а еще и дарит полноценную жизнь после инфаркта.

Аппарат стентирования позволяет сделать медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в просвет полых органов человека. Никаких разрезов, только прокол.

В данный момент центры стентирования расположены в каждой области государства. Ургентным больным стенты начали ставить бесплатно, а с 1 апреля бесплатную диагностику и лечение сможет получить каждый, говорят в Национальной службе здоровья Украины. С каждым годом этих аппаратов закупают в Украине все больше, а смертность от инфаркта упала в 5 раз.

Инфаркт - это закупоривание сосудов сердца. Жизнь каждого человека может оказаться на волоске.