В Украине появились опасные типы гриппа: что нужно знать о симптомах

Грипп в Украине скоро разгуляется с новой силой
Грипп в Украине пока не превысил эпидемиологический порог, но медики предостерегают, что новую вспышку стоит ждать уже во второй половине января. При этом врачам удалось зафиксировать и подтвердить лабораторно новые типы вируса. Что нужно знать о гриппе в сезоне 2020, и когда ждать новой волны разгула вирусов - в материале Styler.
Отметим, что опасный вирус уже унес жизни двоих украинцев. По официальным данным МОЗ, 3 января умерла 55-летняя женщина, а 31 декабря - мужчина из Тернопольской области.
Медики фиксируют случаи гриппа со штаммами типа А и В в разных регионах страны. У двоих пациентов в Житомире и пятерых в Тернополе подтвердили опасный грипп А. В Харькове у семерых пациентов обнаружили грипп типа А (H3), у двенадцати - А нетипичный, у троих - вирус типа В.
Заведующая отделением ГУ "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского АМН Украины" Алла Мироненко предупреждает, что случаи гриппа типа В участились в Украине.
Вирусолог говорит, что в лаборатории уже подтвердили пять вирусов - четыре из Киева и один - из Днепра. При этом три вируса типа А, и два - типа В.
Первая волна была зафиксирована в начале декабря, но до преодоления эпидпорога не дошло на 25,3%. Следующей вспышки стоит ждать к концу января, началу февраля.
Это связано с тем, что у детей закончатся каникулы и они начнут "обмениваться" инфекциями. Согласно статистике МОЗ, 67,7% заболевших гриппом и ОРВИ - дети до 17 лет.
Вспышка гриппа в зимнее время связана с тем, что люди больше находятся в общественных местах, которые мало проветривают.
Медики советуют при появлении первых же признаков обращаться к семейному врачу, поскольку грипп из нетяжелого очень быстро может стать тяжелым.
Отличить грипп от ОРВИ можно по таким признакам:
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Наилучшим способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация, которую желательно проводить в начале сезона.
Есть также ряд советов, которые уменьшат риск инфицирования: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, одеваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.